Експерт також пояснив плюси накопичувальної системи.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48
Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір.
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:19
Может перейти, а может и не перейти. В стране вечного майдана рассчитывать на переход по наследству пенсии как минимум наивно
Додано: Пон 08 чер, 2020 07:27
Да, да. Сберкнижки тоже мы получили в наследство. Можно с ней в туалет сходить.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:12
та ти шо!?
про ощадні книжки дуже влучно.
маю 2 - від мами і тітки. але навіть в туалет не згодяться.
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