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Борги за воду почнуть
стягувати колектори

Борги за воду почнуть стягувати колектори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 17:46

Борги за воду почнуть стягувати колектори

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на воду значно зростуть, а борги за її постачання в столиці будуть стягувати колектори, які запрацюють незабаром. 

Дивися повний текст Борги за воду почнуть стягувати колектори.
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Тогда вову зеленского уволит аваков.
bissnes-kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 18:42

Re: Борги за воду почнуть стягувати колектори

сколько стоит в хрущевке провести стояк в подьезде и поставить краны и счетчики?
Diman
 
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