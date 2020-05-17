Тарифи на воду значно зростуть, а борги за її постачання в столиці будуть стягувати колектори, які запрацюють незабаром.
Дивися повний текст Борги за воду почнуть стягувати колектори.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 17:46
Борги за воду почнуть стягувати колектори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за воду почнуть стягувати колектори.
Додано: Нед 07 чер, 2020 18:42
Re: Борги за воду почнуть стягувати колектори
сколько стоит в хрущевке провести стояк в подьезде и поставить краны и счетчики?
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