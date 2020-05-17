Тарифи на воду значно зростуть, а борги за її постачання в столиці будуть стягувати колектори, які запрацюють незабаром.
Дивися повний текст Борги за воду почнуть стягувати колектори.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 17:46
Борги за воду почнуть стягувати колектори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за воду почнуть стягувати колектори.
Додано: Нед 07 чер, 2020 18:42
Re: Борги за воду почнуть стягувати колектори
сколько стоит в хрущевке провести стояк в подьезде и поставить краны и счетчики?
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:40
"“Общество вынуждено обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы”, – говорится в сообщении “Киевводоканала”!
1000 раз , согласна.
Давно пора нанимать ПРОФЕССИОНАЛОВ, и не банд-формирования в ЖКХ. в виде водоканалов и иже с ними.
Додано: Пон 08 чер, 2020 00:00
Re: Борги за воду почнуть стягувати колектори
Ну ну..... хочу увидеть этих коллекторов... за 1000 грн нарваться на арматуру????
Додано: Пон 08 чер, 2020 06:47
Ага! И присесть потом от 15 до пожизненно- логично же однако : ) Не так давно писали про подобного де***, который стрельбу открыл при конфискации дома. Сам сдох, человека убил, а семья осталась на улице без единственного кормильца. И кому стало легче?
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