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Борги за воду почнуть
стягувати колектори

Борги за воду почнуть стягувати колектори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:16

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Амвросий
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"ДТЭК ВИЭ" Ахметова за год увеличила чистую прибыль на 119%
Вопросы.... есть ?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:07

Чешская крона, польский злотый, мексиканский песо и т.д. у всех идет откат, кроме нас) 26грн и ниже нбу не хочет видеть гривну...
Delta7
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:07

То есть по-нормальному,через суды,долги изъять нельзя?Надо обязательно шпану нанимать?В чём проблема вычесть из зарплаты?Отключить тоже можно через суд.Вшивая наша власть традиционно...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:20

  Scotch написав:То есть по-нормальному,через суды,долги изъять нельзя?Надо обязательно шпану нанимать?В чём проблема вычесть из зарплаты?Отключить тоже можно через суд.Вшивая наша власть традиционно...

Частным армиям надо же за что-то кормиться.
Вот и подкинут им новую работёнку, пока майданов нет )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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