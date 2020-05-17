Борги за воду почнуть стягувати колектори

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 15:53
"ДТЭК ВИЭ" Ахметова за год увеличила чистую прибыль на 119%
Вопросы.... есть ?
Додано: Пон 08 чер, 2020 17:07
Чешская крона, польский злотый, мексиканский песо и т.д. у всех идет откат, кроме нас) 26грн и ниже нбу не хочет видеть гривну...
Додано: Пон 08 чер, 2020 17:07
То есть по-нормальному,через суды,долги изъять нельзя?Надо обязательно шпану нанимать?В чём проблема вычесть из зарплаты?Отключить тоже можно через суд.Вшивая наша власть традиционно...
Додано: Пон 08 чер, 2020 17:20
Частным армиям надо же за что-то кормиться.
Вот и подкинут им новую работёнку, пока майданов нет )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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