Рішенням Уряду України з 29 травня 2020 року на державному кордоні поновили свою роботу 66 пунктів пропуску.
Дивися повний текст Хто має право на в’їзд до Польщі.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:04
Хто має право на в’їзд до Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має право на в’їзд до Польщі.
Додано: Нед 07 чер, 2020 21:04
Для чого брехати? Можуть виїхатт усі хто легально працює. По робочі візі чи просто є з собою запрошення до праці.все.бан сайту за брехню.
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