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Хто має право на
в’їзд до Польщі

Хто має право на в’їзд до Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:04

Хто має право на в’їзд до Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Рішенням Уряду України з 29 травня 2020 року на державному кордоні поновили свою роботу 66 пунктів пропуску.

Дивися повний текст Хто має право на в’їзд до Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:04

Для чого брехати? Можуть виїхатт усі хто легально працює. По робочі візі чи просто є з собою запрошення до праці.все.бан сайту за брехню.
zheryha
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