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Група ТАС за 2018 рік отримала
2,8 млрд грн прибутку -...

Група ТАС за 2018 рік отримала 2,8 млрд грн прибутку -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:35

Група ТАС за 2018 рік отримала 2,8 млрд грн прибутку -...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше прибутку для групи ТАС у 2018 році приніс фінансовий бізнес, сказав її засновник і основний акціонер Сергій Тігіпко.

Дивися повний текст Група ТАС за 2018 рік отримала 2,8 млрд грн прибутку - Тігіпко.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:35

ох и любят же другие чужие деньги считать, он их заработал и нечего завидовать
tarasovadarina1994
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