Найбільше прибутку для групи ТАС у 2018 році приніс фінансовий бізнес, сказав її засновник і основний акціонер Сергій Тігіпко.
Дивися повний текст Група ТАС за 2018 рік отримала 2,8 млрд грн прибутку - Тігіпко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:35
Група ТАС за 2018 рік отримала 2,8 млрд грн прибутку -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Група ТАС за 2018 рік отримала 2,8 млрд грн прибутку - Тігіпко.
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:35
ох и любят же другие чужие деньги считать, он их заработал и нечего завидовать
|