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Безробіття пішло на спад: в
Україні побільшало роботи

Безробіття пішло на спад: в Україні побільшало роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:00

Безробіття пішло на спад: в Україні побільшало роботи

Пропонуємо до обговорення:
Офіційно зареєстрованих безробітних в Україні стало більше, але кількість вакансій на ринку почала зростати.

Дивися повний текст Безробіття пішло на спад: в Україні побільшало роботи.
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