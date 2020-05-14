Основний бюджет Державної програми 5-7-9% незабаром буде збільшено до 4 млрд гривень.
Дивися повний текст Бюджет Держпрограми 5-7-9% зросте до 4 мільярдів - Мінекономіки.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 23:04
Бюджет Держпрограми 5-7-9% зросте до 4 мільярдів -...
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Дивися повний текст Бюджет Держпрограми 5-7-9% зросте до 4 мільярдів - Мінекономіки.
Додано: Нед 07 чер, 2020 23:04
Разбросать 40 млрд из 60 по карманам чиновников под видом "борьбы с коронавирусом" и бросить "с барского плеча" 4 млрд на "Бюджет Госпрограммы 5-7-9%", которые получат разве что "особо приближенные" (остальные естественно получат банкротства, уволенных с работы и дырку от бублика). Чувствуете "заботу"? Работники работают во всю. Пацаны ребята.
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