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Бюджет Держпрограми 5-7-9%
зросте до 4 мільярдів -...

Бюджет Держпрограми 5-7-9% зросте до 4 мільярдів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:04

Бюджет Держпрограми 5-7-9% зросте до 4 мільярдів -...

Пропонуємо до обговорення:
Основний бюджет Державної програми 5-7-9% незабаром буде збільшено до 4 млрд гривень.

Дивися повний текст Бюджет Держпрограми 5-7-9% зросте до 4 мільярдів - Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 23:04

Разбросать 40 млрд из 60 по карманам чиновников под видом "борьбы с коронавирусом" и бросить "с барского плеча" 4 млрд на "Бюджет Госпрограммы 5-7-9%", которые получат разве что "особо приближенные" (остальные естественно получат банкротства, уволенных с работы и дырку от бублика). Чувствуете "заботу"? Работники работают во всю. Пацаны ребята.
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