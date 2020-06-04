Змінити професію, щоб знайти більш прибуткову сферу діяльності, можна і на карантині.
Дивися повний текст Де зарплата зараз вища, ніж до карантину.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 08:44
Де зарплата зараз вища, ніж до карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де зарплата зараз вища, ніж до карантину.
Зараз переглядають цей форум: Попаданец і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|