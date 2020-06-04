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Де зарплата зараз
вища, ніж до карантину

Де зарплата зараз вища, ніж до карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:44

Де зарплата зараз вища, ніж до карантину

Пропонуємо до обговорення:
Змінити професію, щоб знайти більш прибуткову сферу діяльності, можна і на карантині.

Дивися повний текст Де зарплата зараз вища, ніж до карантину.
R2
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Что за топ-менеджмент за 19тыс?
dmitriy_grama
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:41

Та это не менеджеры, это обычные операторы на телефоне
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:49

  alex7gk написав:Та это не менеджеры, это обычные операторы на телефоне

Оператор на телефоне зарабатывает 19 тыс? Реально?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:52

Да это, похоже, вообще статистика, сделанная по нескольким объявлениям - т.е. нерепрезентативная. Данных слишком мало, поэтому одно единственное объявление вызывает существенный сдвиг в процентах. А по факту - ничего не поменялось. Поэтому новость ни о чем.
BlackFedor
 
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