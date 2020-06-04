Змінити професію, щоб знайти більш прибуткову сферу діяльності, можна і на карантині.
Дивися повний текст Де зарплата зараз вища, ніж до карантину.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 08:44
Де зарплата зараз вища, ніж до карантину
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Дивися повний текст Де зарплата зараз вища, ніж до карантину.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:49
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:52
Да это, похоже, вообще статистика, сделанная по нескольким объявлениям - т.е. нерепрезентативная. Данных слишком мало, поэтому одно единственное объявление вызывает существенный сдвиг в процентах. А по факту - ничего не поменялось. Поэтому новость ни о чем.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:16
С каких это пор агентам по недвижимости стали платить зарплаты? Всю жизнь бегали за бесплатно, а получали процент только когда что-то продадут или сдадут. А можно и по пол года ничего не продавать- отличная работа! Чисто для отмазки и громкого слова "Риэлтер". Ну примерно как сейчас все безработные говорят, что они дизайнеры : ))
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