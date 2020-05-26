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"ДТЕК ВДЕ" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 09:21
Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році ДТЕК ВДЕ в порівнянні з 2018 роком збільшила чистий прибуток на 119% - до 2,85 млрд грн.
Дивися повний текст \"ДТЕК ВДЕ\" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%
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Додано: Пон 08 чер, 2020 09:21
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