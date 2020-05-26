У 2019 році ДТЕК ВДЕ в порівнянні з 2018 роком збільшила чистий прибуток на 119% - до 2,85 млрд грн.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 09:21
"ДТЕК ВДЕ" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%
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Дивися повний текст \"ДТЕК ВДЕ\" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:58
За счет обдираловики украинского потребителя и остановки атомных энергоблоков. Причем эта обдираловка гарантирована тут законом, оттого и прутся т.н. инвесторы не в богатые австралии и эмираты, где ей и альтернативы нет, а сюда - в нищую, готовую на любое раздевание Украину.
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