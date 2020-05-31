Глава Мінфіну бачить в зміцненні гривні більше мінусів, ніж плюсів для бюджету
Дивися повний текст У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:12
У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:13
И как это нацбанк "удержал" ситуацию?
Постоянно скупая излишек валюты на рынке и не давая доллару просесть?
Что вы пургу тут несете? "Удержали" они ситуацию.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|