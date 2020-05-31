У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні
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demon0983886848 написав:И как это нацбанк "удержал" ситуацию?
Дуже просто. Спалив майже 1 мільярд доларів щоби не дати курсу зробити короткочасний "туземун". У них це називається "стримав своїми інструментами негативний тренд на ринку". Навіщо - не зрозуміло. За тиждень-другий ринок сам би вирівняв ситуацію і курс повернувся би на попередні позиції. Тупе рішення, але чому тут дивуватися? Після корумпованого Порошенка до влади нарешті прийшли чесні "професіонали"-самокатчики.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.