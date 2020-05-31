Глава Мінфіну бачить в зміцненні гривні більше мінусів, ніж плюсів для бюджету
Дивися повний текст У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 10:12
У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:13
И как это нацбанк "удержал" ситуацию?
Постоянно скупая излишек валюты на рынке и не давая доллару просесть?
Что вы пургу тут несете? "Удержали" они ситуацию.
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:13
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:06
Дуже просто.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:15
Курс гривны мог быть и 35, и 40, если бы Нацбанк вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке”, – сказал он. Вопрос министру финансов - а зачем тогда нужен НБУ, разве не для сглаживание резких колебаний курса. Хотите курс 40 - пригласите Гонтареву - она высокопрофессиональный специалист в таких вопросах.
Додано: Пон 08 чер, 2020 17:44
опять эти мошенники манипулируют сознанием и доверчивостью людей. Опять будут орать одно, закладывать какие-то 29-30 (что они делают уже лет 5), но на деле вместе со своими поддельниками из нбу благополучно будут опускать долго и нудно курс на новое и новое дно, распродавая свои мусорные овгз под однозначный лоховской процент. А потом как обычно неожиданно за неделю +2-3 гривны.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:19
Чешская крона, польский злотый, мексиканский песо и т.д. у всех идет откат, кроме нас) 26грн и ниже нбу не хочет видеть гривну...
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