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У Мінфіні не бачать причин
для зміцнення курсу гривні

У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:12

У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Глава Мінфіну бачить в зміцненні гривні більше мінусів, ніж плюсів для бюджету

Дивися повний текст У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:13

И как это нацбанк "удержал" ситуацию?
Постоянно скупая излишек валюты на рынке и не давая доллару просесть?
Что вы пургу тут несете? "Удержали" они ситуацию.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:13

  demon0983886848 написав:И как это нацбанк "удержал" ситуацию?
Постоянно скупая излишек валюты на рынке и не давая доллару просесть?
Что вы пургу тут несете? "Удержали" они ситуацию.

Про март уже забыли что ли ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:06

  demon0983886848 написав:И как это нацбанк "удержал" ситуацию?

Дуже просто. Спалив майже 1 мільярд доларів щоби не дати курсу зробити короткочасний "туземун". У них це називається "стримав своїми інструментами негативний тренд на ринку". Навіщо - не зрозуміло. За тиждень-другий ринок сам би вирівняв ситуацію і курс повернувся би на попередні позиції. Тупе рішення, але чому тут дивуватися? Після корумпованого Порошенка до влади нарешті прийшли чесні "професіонали"-самокатчики.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:15

Курс гривны мог быть и 35, и 40, если бы Нацбанк вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке”, – сказал он. Вопрос министру финансов - а зачем тогда нужен НБУ, разве не для сглаживание резких колебаний курса. Хотите курс 40 - пригласите Гонтареву - она высокопрофессиональный специалист в таких вопросах.
777serg87
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:44

опять эти мошенники манипулируют сознанием и доверчивостью людей. Опять будут орать одно, закладывать какие-то 29-30 (что они делают уже лет 5), но на деле вместе со своими поддельниками из нбу благополучно будут опускать долго и нудно курс на новое и новое дно, распродавая свои мусорные овгз под однозначный лоховской процент. А потом как обычно неожиданно за неделю +2-3 гривны.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:19

Чешская крона, польский злотый, мексиканский песо и т.д. у всех идет откат, кроме нас) 26грн и ниже нбу не хочет видеть гривну...
Delta7
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