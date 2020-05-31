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У Мінфіні не бачать причин
для зміцнення курсу гривні

У Мінфіні не бачать причин для зміцнення курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:58

  fighterjet написав:Такие заявления от Минфина сразу настораживают. Значит, гривна снова укрепится, как и в прошлом году.


Так зелёный по всему миру падает. Америкосы бабло печатают второй месяц на полном газе, а Китай долги американские распродает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:41

Минфину и нбу нужно меньше жировать с милионными зарплатами (глава нбу) и за воротник заливать за народные деньги - тогда может и начнут что-то видеть.
blueiceua
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