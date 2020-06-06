В Україні запустили пересувні центри Міністерства внутрішніх справ. У них можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних центрах.
Дивися повний текст По Україні працюватимуть пересувні сервісні центри МВС.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 10:59
По Україні працюватимуть пересувні сервісні центри МВС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст По Україні працюватимуть пересувні сервісні центри МВС.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:59
Очередной бред.По ссылке было два выезда передвижного центра. 4.03 и 6.03 в Харьковской области.От кого и для кого эта ересь публикуется?
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