Під час карантину в українців з'явилися нові фінансові страхи, так чи інакше пов'язані з прийдешнім кризою.
Дивися повний текст Які фінансові страхи з'явилися в українців з настанням кризи.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:16
Які фінансові страхи з'явилися в українців з настанням кризи
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Дивися повний текст Які фінансові страхи з'явилися в українців з настанням кризи.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:16
але при цьому не бояться регулярно віддавати владу як не злодіям то блазням.
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