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Які фінансові страхи з'явилися
в українців з настанням кризи

Які фінансові страхи з'явилися в українців з настанням кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:16

Які фінансові страхи з'явилися в українців з настанням кризи

Пропонуємо до обговорення:
Під час карантину в українців з'явилися нові фінансові страхи, так чи інакше пов'язані з прийдешнім кризою.

Дивися повний текст Які фінансові страхи з'явилися в українців з настанням кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:16

але при цьому не бояться регулярно віддавати владу як не злодіям то блазням.
igorbuda52
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