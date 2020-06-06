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В Україні планують створити
портал викривачів корупції

В Україні планують створити портал викривачів корупції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:18

В Україні планують створити портал викривачів корупції

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції планує створити портал викривачів корупції.

Дивися повний текст В Україні планують створити портал викривачів корупції.
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