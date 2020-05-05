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Коробкова розповіла, що
змінить "спліт" для населення

Коробкова розповіла, що змінить "спліт" для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:19

Коробкова розповіла, що змінить "спліт" для населення

Пропонуємо до обговорення:
12 вересня 2019 року Рада прийняла закон про «сплите». Тоді за нього проголосувало 296 депутатів.

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