12 вересня 2019 року Рада прийняла закон про «сплите». Тоді за нього проголосувало 296 депутатів.
Дивися повний текст Коробкова розповіла, що змінить \"спліт\" для населення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:19
Коробкова розповіла, що змінить "спліт" для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коробкова розповіла, що змінить \"спліт\" для населення.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|