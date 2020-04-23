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З 1 липня Нацбанк бере ломбарди під своє крило: що про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Здійснювати державне регулювання та нагляд за діяльністю ломбардів НБУ почне тільки з 1 липня 2020 року, однак актуальні питання ринку і своє бачення майбутнього регулювання він уже виклав у Білій книзі.
Дивися повний текст З 1 липня Нацбанк бере ломбарди під своє крило: що про це думає ринок
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:06
От деятельности ломбардов должно быть больше поступлений в местные бюджеты, а то прибыли большие, а пополнений нет, одни махинаторы и на 20% скупщики краденого
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