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Скільки заробляють
українські фахівці в IT

Скільки заробляють українські фахівці в IT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:16

Скільки заробляють українські фахівці в IT

Пропонуємо до обговорення:
Рекрутінговий портал проаналізував більше 3000 відкритих вакансій на великих українських платформах з пошуку роботи.

Дивися повний текст Скільки заробляють українські фахівці в IT.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:17

Цікаво, що мінімальні пропозиції для Senior Software Developer не набагато вищі – всього $3500 на рік.

Що за Senior, який получає 300$ в місяць?
andrijk777
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