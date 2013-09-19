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Дивися повний текст Скільки заробляють українські фахівці в IT.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 14:16
Скільки заробляють українські фахівці в IT
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Дивися повний текст Скільки заробляють українські фахівці в IT.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:17
Що за Senior, який получає 300$ в місяць?
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