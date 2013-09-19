|
|
|
Скільки заробляють українські фахівці в IT
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Рекрутінговий портал проаналізував більше 3000 відкритих вакансій на великих українських платформах з пошуку роботи.
Дивися повний текст Скільки заробляють українські фахівці в IT
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88664
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:17
Цікаво, що мінімальні пропозиції для Senior Software Developer не набагато вищі – всього $3500 на рік.
Що за Senior, який получає 300$ в місяць?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2236
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:56
качество подготовки материала удручающее
-
bvadym44
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 16:18
Зачем вообще светить своими зарплатами или спорить с этими недорейтингами. Особенно тешит позициия тимлид. Нету такой позиции в айти, это всего-лишь роль на проекте. И то для потехи ЧСВ
-
kozlodoev
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 25.08.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 21:19
Уровень статьи - "Бил Гейтс милиардер".
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:56
как может фулл стек получать меньше, чем просто сеньор?
-
uott
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 17.03.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|