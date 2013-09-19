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Скільки заробляють
українські фахівці в IT

Скільки заробляють українські фахівці в IT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:16

Скільки заробляють українські фахівці в IT

Пропонуємо до обговорення:
Рекрутінговий портал проаналізував більше 3000 відкритих вакансій на великих українських платформах з пошуку роботи.

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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:17

Цікаво, що мінімальні пропозиції для Senior Software Developer не набагато вищі – всього $3500 на рік.

Що за Senior, який получає 300$ в місяць?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 16:18

Re: Скільки заробляють українські фахівці в IT

Зачем вообще светить своими зарплатами или спорить с этими недорейтингами. Особенно тешит позициия тимлид. Нету такой позиции в айти, это всего-лишь роль на проекте. И то для потехи ЧСВ
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:19

Уровень статьи - "Бил Гейтс милиардер".
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:56

как может фулл стек получать меньше, чем просто сеньор?
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