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Дивися повний текст Скільки заробляють українські фахівці в IT.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 14:16
Скільки заробляють українські фахівці в IT
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Дивися повний текст Скільки заробляють українські фахівці в IT.
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:17
Що за Senior, який получає 300$ в місяць?
Додано: Пон 08 чер, 2020 16:18
Re: Скільки заробляють українські фахівці в IT
Зачем вообще светить своими зарплатами или спорить с этими недорейтингами. Особенно тешит позициия тимлид. Нету такой позиции в айти, это всего-лишь роль на проекте. И то для потехи ЧСВ
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:34
Автор не знает математики.
Как можно среднюю зарплату считать как максимум+минимум/2?
Это что, если в Украине кто-то получает 1 000 000, а кто-то 1 000, то средняя зарплата по Украине будет 500500?
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