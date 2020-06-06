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Скільки грошей витрачають іноземні туристи в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Минулого року іноземні туристи витратили в Україні 1,4 млрд доларів. Найбільше витрачали громадяни Туреччини.
Дивися повний текст Скільки грошей витрачають іноземні туристи в Україні
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Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29
Узаконьте секс индустрию и будут тратить гораздо больше.
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