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Скільки грошей витрачають
іноземні туристи в Україні

Скільки грошей витрачають іноземні туристи в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:25

Скільки грошей витрачають іноземні туристи в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року іноземні туристи витратили в Україні 1,4 млрд доларів. Найбільше витрачали громадяни Туреччини.

Дивися повний текст Скільки грошей витрачають іноземні туристи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29

Узаконьте секс индустрию и будут тратить гораздо больше.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:15

  p_a_l написав:Узаконьте секс индустрию и будут тратить гораздо больше.

удивляюсь почему еще не вытерли... до этого три подобных сообщения удадлили в том числе мойо :mrgreen:
yama
 
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