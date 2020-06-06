Минулого року іноземні туристи витратили в Україні 1,4 млрд доларів. Найбільше витрачали громадяни Туреччини.
Дивися повний текст Скільки грошей витрачають іноземні туристи в Україні.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 14:25
Скільки грошей витрачають іноземні туристи в Україні
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Дивися повний текст Скільки грошей витрачають іноземні туристи в Україні.
Додано: Пон 08 чер, 2020 21:15
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