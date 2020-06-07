iQANDEX бот

IQuandex - это инвестиционный проект в котором пользователь арендует торговых ботов для увеличения своего капитала. Я не являюсь представителем этой платформы, ни его разработчиком. Делаю обзор из собственных соображений, чтобы поделиться информацией о том как сделать для себя пассивный доход. Это же хорошо когда у вас есть дополнительный заработок причём времени этому уделять нужно минимум. Знаниями в торговле криптовалютой вам тоже обладать нет необходимости, за вас это делает платформа IQUANDEX. У проекта современный подход к своим инвесторам. Здесь нет просто легенды как во многих hyip проектах, на платформе действительно ведется торговля при помощи арендованных ботов. Ниже я сделал их скриншоты из личного кабинета:
IQbot 250 - для работы с депозитами от $750-1500; Работает до результата в 50% прибыли от вашего депозита. Добавлять средства в активированный бот нельзя.
По окончанию действия условий бота, весь депозит с процентами можно вывести на свой BTC кошелёк либо на внутренний счёт.
IQbot 750 - работает с депозитами 2000-5500$; Работает до результата в 50% прибыли от вашего депозита. Добавлять средства в активированный бот нельзя.
По окончанию действия условий бота, весь депозит с процентами можно вывести на свой BTC кошелёк либо на внутренний счёт.
IQbot 1500 - для работы с депозитами 6000 - 15000$; Условия те же самые что и в предыдущих ботах.
IQbot 5000 - для работы с депозитами 20k - 60k$. Этот бот работает до результата 60%.
Пройти регистрацию можно только по специальной реферальной ссылке, без неё это сделать не получится. Вводите почту данные о себе, на почту приходит письмо с указанием вашего ID и пароля, который можно изменить в настройках личного кабинета. Прохождение верификации на платформе не требуется.
Пополнить счёт можно при помощи криптовалюты в монете биткоин
В скором времени, конкретно в июне! месяце разработчики анонсируют о работе через api ключи, то есть доступа к депозиту никто кроме вас не будет иметь. А это говорит о прозрачности и доверие к проекту. На данный момент все происходит непосредственно на самой платформе, где идет ежедневная процентовка, которую пользователь может просматривать.
Любой пользователь может получать прибыль в IQUANDEX, плюс есть вариант сделать его источником пассивного дохода. Не просто зайти один раз заработать 50% от депозита и все. А делать постоянные реинвесты с последующей арендой ботов. Просто возьмите сумму своего депозита и посчитайте сколько вы можете заработать за год таким способом. Бот отрабатывает примерно за 1 - 1.5месяца, то есть вы где то 9 реинвестов можете сделать за 1 год! И сумма на выходе будет уже ощутимой.
Для себя я делал расчеты и с депо в 750$ при постоянном реинвестирование в течение года получается более 6000$.
На платформе есть возможность развивать направление по приглашению партнёров. Для этого вам необходимо приобрести лицензию на которую вам бесплатно предоставляется аренда одного бота. Маркетинговый план в IQUANDEX это возможность построить свой бизнес, так как условия для этого отличные. В нем работает бинарный маркетинг, а это значит, что учитываются проданные лицензии непосредственно вами и вашим спонсором от которого вы зарегистрированы на платформе.
Подводя итог по IQuandex можно выделить существенные преимущества это короткая дистанция, за месяц полтора вы увеличиваете свой депозит на 50% и дальше в праве сами решать что делать дальше. Возможность досрочно забрать свой депозит, при каких то обстоятельствах, но бот в таком случае будет считаться отработанным. Гибкая реферальная программа - бизнес. Реальная работа проекта, что очень важно, так как в сети мало или можно сказать таких платформ нет, которые действительно дают Профит на тех инструментах которые предоставляют, а не просто рисуют цифры в кабинетах.