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на тему Додано: Пон 08 чер, 2020 15:59 iQANDEX бот IQuandex - это инвестиционный проект в котором пользователь арендует торговых ботов для увеличения своего капитала. Я не являюсь представителем этой платформы, ни его разработчиком. Делаю обзор из собственных соображений, чтобы поделиться информацией о том как сделать для себя пассивный доход. Это же хорошо когда у вас есть дополнительный заработок причём времени этому уделять нужно минимум. Знаниями в торговле криптовалютой вам тоже обладать нет необходимости, за вас это делает платформа IQUANDEX . У проекта современный подход к своим инвесторам. Здесь нет просто легенды как во многих hyip проектах, на платформе действительно ведется торговля при помощи арендованных ботов. Ниже я сделал их скриншоты из личного кабинета:



IQbot 250 - для работы с депозитами от $750-1500; Работает до результата в 50% прибыли от вашего депозита. Добавлять средства в активированный бот нельзя.

По окончанию действия условий бота, весь депозит с процентами можно вывести на свой BTC кошелёк либо на внутренний счёт.





IQbot 750 - работает с депозитами 2000-5500$; Работает до результата в 50% прибыли от вашего депозита. Добавлять средства в активированный бот нельзя.

По окончанию действия условий бота, весь депозит с процентами можно вывести на свой BTC кошелёк либо на внутренний счёт.





IQbot 1500 - для работы с депозитами 6000 - 15000$; Условия те же самые что и в предыдущих ботах.





IQbot 5000 - для работы с депозитами 20k - 60k$. Этот бот работает до результата 60%.



Пройти регистрацию можно только по специальной реферальной ссылке, без неё это сделать не получится. Вводите почту данные о себе, на почту приходит письмо с указанием вашего ID и пароля, который можно изменить в настройках личного кабинета. Прохождение верификации на платформе не требуется.



Пополнить счёт можно при помощи криптовалюты в монете биткоин





В скором времени, конкретно в июне! месяце разработчики анонсируют о работе через api ключи, то есть доступа к депозиту никто кроме вас не будет иметь. А это говорит о прозрачности и доверие к проекту. На данный момент все происходит непосредственно на самой платформе, где идет ежедневная процентовка, которую пользователь может просматривать.





Любой пользователь может получать прибыль в IQUANDEX, плюс есть вариант сделать его источником пассивного дохода. Не просто зайти один раз заработать 50% от депозита и все. А делать постоянные реинвесты с последующей арендой ботов. Просто возьмите сумму своего депозита и посчитайте сколько вы можете заработать за год таким способом. Бот отрабатывает примерно за 1 - 1.5месяца, то есть вы где то 9 реинвестов можете сделать за 1 год! И сумма на выходе будет уже ощутимой.

Для себя я делал расчеты и с депо в 750$ при постоянном реинвестирование в течение года получается более 6000$.



На платформе есть возможность развивать направление по приглашению партнёров. Для этого вам необходимо приобрести лицензию на которую вам бесплатно предоставляется аренда одного бота. Маркетинговый план в IQUANDEX это возможность построить свой бизнес, так как условия для этого отличные. В нем работает бинарный маркетинг, а это значит, что учитываются проданные лицензии непосредственно вами и вашим спонсором от которого вы зарегистрированы на платформе.



Подводя итог по IQuandex можно выделить существенные преимущества это короткая дистанция, за месяц полтора вы увеличиваете свой депозит на 50% и дальше в праве сами решать что делать дальше. Возможность досрочно забрать свой депозит, при каких то обстоятельствах, но бот в таком случае будет считаться отработанным. Гибкая реферальная программа - бизнес. Реальная работа проекта, что очень важно, так как в сети мало или можно сказать таких платформ нет, которые действительно дают Профит на тех инструментах которые предоставляют, а не просто рисуют цифры в кабинетах. lizamaras Повідомлень: 1 З нами з: 23.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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