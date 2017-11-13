Щоб українці могли користуватися цифровими документами, Міністерство цифрової трансформації оцифрувало закордонні паспорти.
Дивися повний текст Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в \"Дії\".
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Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29
Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в \"Дії\".
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29
Правильный ответ "Нигде". "Дия" не обязательна к приёму никем, даже госорганами.
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