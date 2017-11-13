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Де можна використовувати
цифровий закордонний паспорт в...

Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29

Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб українці могли користуватися цифровими документами, Міністерство цифрової трансформації оцифрувало закордонні паспорти.

Дивися повний текст Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в \"Дії\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29

Правильный ответ "Нигде". "Дия" не обязательна к приёму никем, даже госорганами.
lite
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 06:25

Re: Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в.

lite написав:Правильный ответ "Нигде". "Дия" не обязательна к приёму никем, даже госорганами.
Дивно, отримав посилку в Justin по закордонному паспорті в Дії
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any4key
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 06:49

Получил недавно "послання" з подписью и фото более чем напристойного антиукраинского характера от т .н . "москалей"- правда потом" открыл" текст что сайт взломан и все исправится. Спасибо за то что я в новостях прочитал про заметку о паспорте о все-таки классном приложении ""Дия". Могу припустить ,что приложение сдесь ни при чем.
dzhenely193
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:05

  any4key написав:
lite написав:Правильный ответ "Нигде". "Дия" не обязательна к приёму никем, даже госорганами.
Дивно, отримав посилку в Justin по закордонному паспорті в Дії

Это именно то для чего нужен загранпаспорт, ага. А нациаональный чем не подошел?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:12

Re: Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в.

vitaliy_berdinskikh написав:
  any4key написав:
lite написав:Правильный ответ "Нигде". "Дия" не обязательна к приёму никем, даже госорганами.
Дивно, отримав посилку в Justin по закордонному паспорті в Дії

Это именно то для чего нужен загранпаспорт, ага. А нациаональный чем не подошел?
А національний паспорт (книжечка) лежить дома
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
any4key
 
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