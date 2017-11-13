Щоб українці могли користуватися цифровими документами, Міністерство цифрової трансформації оцифрувало закордонні паспорти.
Дивися повний текст Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в \"Дії\".
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Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29
Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в \"Дії\".
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29
Правильный ответ "Нигде". "Дия" не обязательна к приёму никем, даже госорганами.
Додано: Вів 09 чер, 2020 06:25
Re: Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в.
Дивно, отримав посилку в Justin по закордонному паспорті в Дії
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Додано: Вів 09 чер, 2020 06:49
Получил недавно "послання" з подписью и фото более чем напристойного антиукраинского характера от т .н . "москалей"- правда потом" открыл" текст что сайт взломан и все исправится. Спасибо за то что я в новостях прочитал про заметку о паспорте о все-таки классном приложении ""Дия". Могу припустить ,что приложение сдесь ни при чем.
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:05
Это именно то для чего нужен загранпаспорт, ага. А нациаональный чем не подошел?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 09 чер, 2020 08:12
Re: Де можна використовувати цифровий закордонний паспорт в.
А національний паспорт (книжечка) лежить дома
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:24
А как раз он, а не загран, должен быть в Дие. В принципе в Дие больше ничего кроме паспорта и не нужно. Всё остальное, ВУ, загран, страховка ответственности, - это всё подтягивается или по dependency от паспорта или просто напрямую по номеру автомобиля.
Загран в Дие как собаке пятая нога: показать в украинском аэрпорту чтобы потом в заграничном вспомнить что бумажный забыл дома и оплатив задорого обратный рейс вернуться домой в расстроенных чувствах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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