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Половина українців позитивно
оцінюють розвиток країни -...

Половина українців позитивно оцінюють розвиток країни -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:46

Половина українців позитивно оцінюють розвиток країни -...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані соціологічного дослідження повідомив під час презентації заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Дивися повний текст Половина українців позитивно оцінюють розвиток країни - дослідження.
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