Такі дані соціологічного дослідження повідомив під час презентації заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Дивися повний текст Половина українців позитивно оцінюють розвиток країни - дослідження.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 20:46
Половина українців позитивно оцінюють розвиток країни -...
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Дивися повний текст Половина українців позитивно оцінюють розвиток країни - дослідження.
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