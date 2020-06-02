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Сфери, в яких найбагатші люди
заробили свої мільйони...

Сфери, в яких найбагатші люди заробили свої мільйони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:49

Сфери, в яких найбагатші люди заробили свої мільйони...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідницька компанія Wealth-X склала топ-10 сфер, в яких найбагатші люди заробили свої гроші.

Дивися повний текст Сфери, в яких найбагатші люди заробили свої мільйони (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:06

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