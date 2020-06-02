Дослідницька компанія Wealth-X склала топ-10 сфер, в яких найбагатші люди заробили свої гроші.
Дивися повний текст Сфери, в яких найбагатші люди заробили свої мільйони (інфографіка).
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Додано: Пон 08 чер, 2020 21:49
Сфери, в яких найбагатші люди заробили свої мільйони...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сфери, в яких найбагатші люди заробили свої мільйони (інфографіка).
Додано: Пон 08 чер, 2020 22:06
Уважаемый "Faceless" вы во Львове или Москве находитесь? Скорость зачистки просто поражает. Фейсбук просто выходной.
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