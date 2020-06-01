У 2020 році кращими країнами для інвестицій в житло є Колумбія, Чорногорія і Болгарія. Оцінка проводилася за кількома критеріями.
Дивися повний текст Названо найкращі країни для інвестицій в нерухомість.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:14
Названо найкращі країни для інвестицій в нерухомість
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Дивися повний текст Названо найкращі країни для інвестицій в нерухомість.
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