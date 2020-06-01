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Названо найкращі країни для
інвестицій в нерухомість

Названо найкращі країни для інвестицій в нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:14

Названо найкращі країни для інвестицій в нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році кращими країнами для інвестицій в житло є Колумбія, Чорногорія і Болгарія. Оцінка проводилася за кількома критеріями.

Дивися повний текст Названо найкращі країни для інвестицій в нерухомість.
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