В рамках бренду Motorola анонсовані два нових смартфони Moto G Fast і Moto E. Ці новинки є доступними масовими рішеннями.
Дивися повний текст Анонсовано бюджетні смартфони Moto G Fast і Moto E за ціною $200 і $150 (фото).
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Додано: Вів 09 чер, 2020 05:44
Анонсовано бюджетні смартфони Moto G Fast і Moto E за...
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Дивися повний текст Анонсовано бюджетні смартфони Moto G Fast і Moto E за ціною $200 і $150 (фото).
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