RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Анонсовано бюджетні смартфони
Moto G Fast і Moto E за...

Анонсовано бюджетні смартфони Moto G Fast і Moto E за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 05:44

Анонсовано бюджетні смартфони Moto G Fast і Moto E за...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках бренду Motorola анонсовані два нових смартфони Moto G Fast і Moto E. Ці новинки є доступними масовими рішеннями.

Дивися повний текст Анонсовано бюджетні смартфони Moto G Fast і Moto E за ціною $200 і $150 (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88662
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 05:44

наскрізний отвір ???!!!
misha_ivanov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Смартфони Pixel отримали оновлення системи розпізнавання...
R2 » Сер 08 кві, 2020 09:51
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 09:51
ssnet
Названо смартфони Xiaomi, які отримають MIUI 12
R2 » Вів 07 кві, 2020 12:22
2 384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 23:38
lisovetssm
Анонсовано телефон-комп'ютер з фізичною клавіатурою і 5G...
R2 » Вів 31 бер, 2020 07:51
2 213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 09:58
OLeksa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.