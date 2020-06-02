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У Києві чоловік самовільно
зайняв частину Голосіївського...

У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 06:42

У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Дивися повний текст У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського парку (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 06:42

На фото - Мариинский парк, а не Голосеевский.
andriy_radich
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