RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві чоловік самовільно
зайняв частину Голосіївського...

У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 06:42

У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Дивися повний текст У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського парку (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88670
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 06:42

На фото - Мариинский парк, а не Голосеевский.
andriy_radich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 19.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:54

Фамилия данного самозванца Вова зеленский
slava19751975v
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 13.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:22

А чего вы цыган таким макаром по судам не тягаете?
Расизм?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2891
З нами з: 15.02.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:48

Re: намано

например, торговый центр строят с размахом – прямо на проезжей части
sal
 
Повідомлень: 3850
З нами з: 25.03.16
Подякував: 783 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:59

sal Странно что никто не пишет в комментариях - а кто этот загадочный киевлянин - неужели никто не знает , власть , это понятно бояться , ну а люди - только намеки , даже здесь , на форуме бояться- воистину племя рабов ..
SerDem
 
Повідомлень: 98
З нами з: 09.12.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:10

  andriy_radich написав:На фото - Мариинский парк, а не Голосеевский.

Поляна сказок
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4258
З нами з: 03.12.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:10

  SerDem написав:sal Странно что никто не пишет в комментариях - а кто этот загадочный киевлянин - неужели никто не знает , власть , это понятно бояться , ну а люди - только намеки , даже здесь , на форуме бояться- воистину племя рабов ..

А что писать-то? -- дело завели, в суд передали...
Про этот замозахват многие только 4 дня назад из новостей узнали.
_hunter
 
Повідомлень: 2352
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах 1, 2, 3
R2 » Сер 03 чер, 2020 21:00
22 1280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 23:01
warlamp
За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві... 1, 2
R2 » Вів 02 чер, 2020 12:24
12 899
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 13:53
Vladdy
У Києві в квітні винесли постанов про порушення правил...
R2 » Вів 02 чер, 2020 14:49
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 14:50
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86635)
09.06.2020 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.