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У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 06:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.
Дивися повний текст У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського парку (фото)
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R2
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Додано: Вів 09 чер, 2020 06:42
На фото - Мариинский парк, а не Голосеевский.
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andriy_radich
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:54
Фамилия данного самозванца Вова зеленский
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slava19751975v
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Додано: Вів 09 чер, 2020 13:22
А чего вы цыган таким макаром по судам не тягаете?
Расизм?
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p_a_l
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:48
например, торговый центр строят с размахом – прямо на проезжей части
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sal
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:59
sal Странно что никто не пишет в комментариях - а кто этот загадочный киевлянин - неужели никто не знает , власть , это понятно бояться , ну а люди - только намеки , даже здесь , на форуме бояться- воистину племя рабов ..
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SerDem
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:10
andriy_radich написав:
На фото - Мариинский парк, а не Голосеевский.
Поляна сказок
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:10
SerDem написав:sal
Странно что никто не пишет в комментариях - а кто этот загадочный киевлянин - неужели никто не знает , власть , это понятно бояться , ну а люди - только намеки , даже здесь , на форуме бояться- воистину племя рабов ..
А что писать-то? -- дело завели, в суд передали...
Про этот замозахват многие только 4 дня назад из новостей узнали.
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_hunter
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