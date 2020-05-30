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У МВС розповіли, що робитимуть
із системними порушниками ПДР

У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:17

У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

Дивися повний текст У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.
R2
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