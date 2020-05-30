Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.
Дивися повний текст У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:17
У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР
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Дивися повний текст У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.
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