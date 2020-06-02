Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.
Дивися повний текст У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:17
У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:04
У меня такое впечатление, что часть водителей сговорились нарушать скоростной режим в зоне действия камер, чтобы МВД не справилось с обработкой обилия материала.
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:19
То есть, подтвердил и можно с новыми силами ? А можно, начиная с 3-го штрафа за определенный период, каждый следующий умножается на 2 на 4 на 8 и т.д. Я думаю должно помочь Просто лишить прав, оно вроде как да, но подозреваю что для многих езда без прав будет вполне по карману.
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