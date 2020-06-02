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У МВС розповіли, що робитимуть
із системними порушниками ПДР

У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:17

У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

Дивися повний текст У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:17

не на переобучение, а на повторную покупку прав...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:04

У меня такое впечатление, что часть водителей сговорились нарушать скоростной режим в зоне действия камер, чтобы МВД не справилось с обработкой обилия материала.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:19

Если водитель нарушал правила несколько раз – ввести такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения

То есть, подтвердил и можно с новыми силами ? :) А можно, начиная с 3-го штрафа за определенный период, каждый следующий умножается на 2 на 4 на 8 и т.д. Я думаю должно помочь ;) Просто лишить прав, оно вроде как да, но подозреваю что для многих езда без прав будет вполне по карману.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:44

Мало.
после ЕНного штрафа должен действовать коэффициент - х2 х3 х5 х10.
Если у чуда 50 штрафов и оно дальше нарушает, то можно коэффициент - х5, если 100+, то можно коэффициент - х10.

Не для всех 250 грн деньги, а вот 2500 за превышение поеффективнее будет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:57

такое впечатление, что предыдущие комменты написали исключительно пешеходы.
надо радикальнее действовать: всех пересадить на велосипеды и на лошадей. тогда не будет дтп с тяжелыми последствиями, максимум ушибы.
valk77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:08

Re: У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками

  valk77 написав:такое впечатление, что предыдущие комменты написали исключительно пешеходы.
надо радикальнее действовать: всех пересадить на велосипеды и на лошадей. тогда не будет дтп с тяжелыми последствиями, максимум ушибы.

Странное заявление. Я водитель с 30-ти летним стажем и как ни странно, исходя из ваших слов, я за то что бы правила соблюдались. Хотя и до сих пор не понимаю смысла с понижении ограничения скорости до 50 км/ч и пределов в 90/110/130, как бы маловато будет в современном мире, тем более что +20 и вы вроде как нарушили, но вам прощают, что по факту дает 70 км/ч. Но правила, есть правила ...
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 09 чер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:20

  valk77 написав:такое впечатление, что предыдущие комменты написали исключительно пешеходы.
надо радикальнее действовать: всех пересадить на велосипеды и на лошадей. тогда не будет дтп с тяжелыми последствиями, максимум ушибы.

Лошадь копытом может убить.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:22

  Igorten написав:
  valk77 написав:такое впечатление, что предыдущие комменты написали исключительно пешеходы.
надо радикальнее действовать: всех пересадить на велосипеды и на лошадей. тогда не будет дтп с тяжелыми последствиями, максимум ушибы.

Странное заявление. Я водитель с 30-ти летним стажем и как ни странно, исходя из ваших слов, я за то что бы правила соблюдались. Или гонять под 200 км/ч по городу это у вас в крови ? :)


Ну почему же сразу гонять под 200км/ч. Предлагаете везде 50км/ч ехать? допустимые +20км - это тоже нарушение, только наказания за него нет. Вы везде по городу до 50км/ч ездите? Я мог понять когда это центр, плотная застройка с 1 полосой в каждую сторону и тротуарами рядом. Но когда это 3 полосы в каждую сторону с ограждением посредине, отсутствие светофоров, наземных переходов и тротуаров - не очень понимаю необходимость ограничения скорости в 50км/ч
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:31

Re: У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками

  Евгений Н. написав:не очень понимаю необходимость ограничения скорости в 50км/ч
но согласитесь, это же не повод нарушать. Я когда вижу нерадивого чиновника, мне хочется его ударить, но нельзя ;) А что до пределов, то я согласен с их не корректностью.
Igorten
 
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