Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.
Дивися повний текст У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:17
У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:04
У меня такое впечатление, что часть водителей сговорились нарушать скоростной режим в зоне действия камер, чтобы МВД не справилось с обработкой обилия материала.
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:19
То есть, подтвердил и можно с новыми силами ? А можно, начиная с 3-го штрафа за определенный период, каждый следующий умножается на 2 на 4 на 8 и т.д. Я думаю должно помочь Просто лишить прав, оно вроде как да, но подозреваю что для многих езда без прав будет вполне по карману.
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:44
Мало.
после ЕНного штрафа должен действовать коэффициент - х2 х3 х5 х10.
Если у чуда 50 штрафов и оно дальше нарушает, то можно коэффициент - х5, если 100+, то можно коэффициент - х10.
Не для всех 250 грн деньги, а вот 2500 за превышение поеффективнее будет.
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:57
такое впечатление, что предыдущие комменты написали исключительно пешеходы.
надо радикальнее действовать: всех пересадить на велосипеды и на лошадей. тогда не будет дтп с тяжелыми последствиями, максимум ушибы.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:08
Re: У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками
Странное заявление. Я водитель с 30-ти летним стажем и как ни странно, исходя из ваших слов, я за то что бы правила соблюдались. Хотя и до сих пор не понимаю смысла с понижении ограничения скорости до 50 км/ч и пределов в 90/110/130, как бы маловато будет в современном мире, тем более что +20 и вы вроде как нарушили, но вам прощают, что по факту дает 70 км/ч. Но правила, есть правила ...
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 09 чер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:20
Лошадь копытом может убить.
Зе-Чмо
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:22
Ну почему же сразу гонять под 200км/ч. Предлагаете везде 50км/ч ехать? допустимые +20км - это тоже нарушение, только наказания за него нет. Вы везде по городу до 50км/ч ездите? Я мог понять когда это центр, плотная застройка с 1 полосой в каждую сторону и тротуарами рядом. Но когда это 3 полосы в каждую сторону с ограждением посредине, отсутствие светофоров, наземных переходов и тротуаров - не очень понимаю необходимость ограничения скорости в 50км/ч
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:31
Re: У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками
|