У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР

Евгений Н. Igorten
Ни в коем случае я не предлагаю гонять 200км/ч.
Ни в коем случае я не призываю быть нарушителем ПДД.
Я всего-лишь призываю к здравому смыслу.
Пересдачи проблему не решат - думаю, это не требует пояснений.
Повысить скоростной режим до 90км/ч в населенных пунктах, а где требуется снижение скорости - регулировать знаками. Повышать качество дорог, ограничивать доступ пешеходов к открытой проезжей части, строить развязки.
Да, звучит как фантастика, но на запретах далеко не уедем.
И самое главное, быть вежливым к другим участникам движения.
Igorten мой стаж немного меньше, только 20 лет