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У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:23
Евгений Н. Igorten
Ни в коем случае я не предлагаю гонять 200км/ч.
Ни в коем случае я не призываю быть нарушителем ПДД.
Я всего-лишь призываю к здравому смыслу.
Пересдачи проблему не решат - думаю, это не требует пояснений.
Повысить скоростной режим до 90км/ч в населенных пунктах, а где требуется снижение скорости - регулировать знаками. Повышать качество дорог, ограничивать доступ пешеходов к открытой проезжей части, строить развязки.
Да, звучит как фантастика, но на запретах далеко не уедем.
И самое главное, быть вежливым к другим участникам движения.Igorten
мой стаж немного меньше, только 20 лет
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valk77
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:39
Какой раз убеждаюсь что занимаются они родной ерундой... как написали выше , запреты ничего хорошего не сделают ...
что же вы за гонщиков взялись?? А те кто режут на кольце , ездят без поворотников, игнорируют знаки уступи дорогу будут ездить и дальше себе спокойно, тем самым создавая аварийные ситуации куда чаще «превысителей скорости «
Тех кого я перечислил, вот эти имбицилы в первую очередь должны сдавать экзамены снова и снова , пока не научаться культуре и правилам на дорогах)
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icesmoke777
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:34
Евгений Н. написав:
3 полосы в каждую сторону с ограждением посредине, отсутствие светофоров, наземных переходов и тротуаров - не очень понимаю необходимость ограничения скорости в 50км/ч
На таких участках установлено ограничение знаками 80.
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sal
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Додано: Вів 09 чер, 2020 17:00
Правила есть правила. Мы стремимся в Европу : почему бы не сделать последствия за нарущение как во Франции : первое нарушение до 20 км/ч - 135 Евро и 3 балла. После набирания 12 баллов в течение года - пересдача на права по спецтарифу 3500 евро. Или в Голландии: превышение на 40 км/ч и более - конфискация автомобиля и его продажа на аукционе. ..Тот кто там ездил видели, что если по автобану скорость ограничена в 120 км/ч можно в течение 15...20 минут видеть одни и те же автомобили, ветд все едут с одинаковой разрешенной скоростью...
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elman
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Додано: Вів 09 чер, 2020 20:06
elman написав:
Правила есть правила. Мы стремимся в Европу : почему бы не сделать последствия за нарущение как во Франции : первое нарушение до 20 км/ч - 135 Евро и 3 балла. После набирания 12 баллов в течение года - пересдача на права по спецтарифу 3500 евро. Или в Голландии: превышение на 40 км/ч и более - конфискация автомобиля и его продажа на аукционе. ..Тот кто там ездил видели, что если по автобану скорость ограничена в 120 км/ч можно в течение 15...20 минут видеть одни и те же автомобили, ветд все едут с одинаковой разрешенной скоростью...
Что хорошо голландцу , то украинцу не подойдёт. Они покушали грибочков и им хорошо. А у нас они вне закона.
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Ratatui
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