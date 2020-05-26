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У МВС розповіли, що робитимуть
із системними порушниками ПДР

У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:23

Евгений Н. Igorten
Ни в коем случае я не предлагаю гонять 200км/ч.
Ни в коем случае я не призываю быть нарушителем ПДД.
Я всего-лишь призываю к здравому смыслу.
Пересдачи проблему не решат - думаю, это не требует пояснений.
Повысить скоростной режим до 90км/ч в населенных пунктах, а где требуется снижение скорости - регулировать знаками. Повышать качество дорог, ограничивать доступ пешеходов к открытой проезжей части, строить развязки.
Да, звучит как фантастика, но на запретах далеко не уедем.
И самое главное, быть вежливым к другим участникам движения.

Igorten мой стаж немного меньше, только 20 лет :)
valk77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:39

Какой раз убеждаюсь что занимаются они родной ерундой... как написали выше , запреты ничего хорошего не сделают ...
что же вы за гонщиков взялись?? А те кто режут на кольце , ездят без поворотников, игнорируют знаки уступи дорогу будут ездить и дальше себе спокойно, тем самым создавая аварийные ситуации куда чаще «превысителей скорости «
Тех кого я перечислил, вот эти имбицилы в первую очередь должны сдавать экзамены снова и снова , пока не научаться культуре и правилам на дорогах)
icesmoke777
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:34

Re: 50/80

  Евгений Н. написав:3 полосы в каждую сторону с ограждением посредине, отсутствие светофоров, наземных переходов и тротуаров - не очень понимаю необходимость ограничения скорости в 50км/ч

На таких участках установлено ограничение знаками 80.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:00

Правила есть правила. Мы стремимся в Европу : почему бы не сделать последствия за нарущение как во Франции : первое нарушение до 20 км/ч - 135 Евро и 3 балла. После набирания 12 баллов в течение года - пересдача на права по спецтарифу 3500 евро. Или в Голландии: превышение на 40 км/ч и более - конфискация автомобиля и его продажа на аукционе. ..Тот кто там ездил видели, что если по автобану скорость ограничена в 120 км/ч можно в течение 15...20 минут видеть одни и те же автомобили, ветд все едут с одинаковой разрешенной скоростью...
elman
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:06

  elman написав:Правила есть правила. Мы стремимся в Европу : почему бы не сделать последствия за нарущение как во Франции : первое нарушение до 20 км/ч - 135 Евро и 3 балла. После набирания 12 баллов в течение года - пересдача на права по спецтарифу 3500 евро. Или в Голландии: превышение на 40 км/ч и более - конфискация автомобиля и его продажа на аукционе. ..Тот кто там ездил видели, что если по автобану скорость ограничена в 120 км/ч можно в течение 15...20 минут видеть одни и те же автомобили, ветд все едут с одинаковой разрешенной скоростью...


Что хорошо голландцу , то украинцу не подойдёт. Они покушали грибочков и им хорошо. А у нас они вне закона.
Ratatui
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