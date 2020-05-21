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Розкрадання 150 тисяч тонн зерна: у МВС пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Раніше поліція не мала підстав перевіряти, чи наявні у Держрезерві 150 тисяч тонн зерна, нестачу якого виявив аудит, бо попередні перевірки показували, що в системі все добре.
Дивися повний текст Розкрадання 150 тисяч тонн зерна: у МВС пояснили, чому раніше не перевіряли Держрезерв
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